Volkswagen, Stellantis и других оштрафовали почти на полмиллиарда евро

Евросоюз оштрафовал более 10 автоконцернов за участие в картеле. Европейская комиссия оштрафовала ряд крупных автокомпаний на общую сумму 458 миллионов евро за участие в сговоре, связанном с утилизацией машин. Более 15 лет существовал картель, в который входили Volkswagen, Stellantis, Ford, Honda, Kia и другие. Они договорились о махинациях в сфере переработки старых автомобилей, пишет Reuters. Mercedes-Benz тоже входил в картель, но за раскрытие информации регулятору штрафа избежал, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Выяснилось, что производители договорились скрывать информацию о том, какая часть автомобиля пригодна для переработки, а также не платить компаниям, занимающимся утилизацией старых машин. Кроме того, они согласились не конкурировать друг с другом в рекламе, касающейся переработанных материалов.

Интересно, что картель выявили еще в 2017 году - на тот момент он существовал уже 15 лет. Оштрафовали же производителей только сейчас: самое суровое наказание получил Volkswagen, которому придется выплатить 127,69 миллиона евро.

Stellantis получил штраф на сумму 99,5 миллиона, Renault-Nissan - на 81,46 миллиона, Ford - на 41,46 миллиона. В числе других оштрафованных: Toyota, Mitsubishi, Honda, Hyundai, JLR, Mazda, General Motors, Suzuki и Volvo.

ACEA - ассоциация автопроизводителей, которая организовывала встречи и контакты между компаниями - оштрафована на 500 тысяч евро. Все компании признали правонарушения в обмен на снижение штрафов на 10 процентов.

Между тем автопрому EC прочат крах из-за новых пошлин Дональда Трампа. Тарифы на импорт иномарок в США нанесут большой урон автопрому Германии и Италии, считают европейские СМИ. Сильно пострадают, к примеру, Porsche и Audi, у которых нет производства на территории Соединенных штатов.