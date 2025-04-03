Компания Tesla получила зловещий прогноз

Аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что в 2025 году поставки Tesla по всему миру обрушатся по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Такое развитие событий станет отражением ряда серьезных проблем этой компании. Одна из них -

это негативная реакция потребителей на ту роль, которую ее руководитель Илон Маск играет в администрации президента США Дональда Трампа.

Симптомом ухудшающегося состояния Tesla стала ситуация в Норвегии, где на электрокары приходится больше 90 процентов продаж новых автомобилей. Однако именно там продажи компании упали больше чем на 12 процентов в 2025 году. Кроме того, они снизились в Дании, Франции, Нидерландах и Швеции. Аналитики полагают, что все это отразится на отчетах Tesla о ее мировых продажах за I квартал.

Между тем в 2024 году именно на Норвегию пришлась почти четверть продаж Tesla. Но за первые два месяца этого года она опустилась на третье место. Ее потеснили Volkswagen и Toyota.

Как пишет издание, эта ситуация выглядит для компании Маска очень зловеще. Ее будущее зависит от двух моделей: внедорожника Model Y и седана Model 3. В то же время пикап Cybertruck, новейшая и самая противоречивая модель Tesla, продавался не так хорошо, как обещал Маск. Кроме того, другие производители электрокаров стали настигать Tesla в технологической гонке: Volkswagen, Volvo, BMW, а за пределами США BYD, Xpeng и другие предлагают разнообразный выбор роскошных седанов, минивэнов, пикапов и компактных автомобилей.