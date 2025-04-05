500 тысяч евро за увольнение в Mercedes-Benz

Mercedes-Benz предлагает сотрудникам уволиться за 500 тысяч евро. Вознаграждение, равное по нынешнему курсу примерно 45 миллионам рублей, компания обязуется выплатить за добровольный уход. Это должно помочь ей выполнить план по сокращению штата и добиться поставленной цели по экономии. Однако далеко не все сотрудники могут рассчитывать на "золотой парашют", уточняет немецкая газета Handelsblatt, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Размер предлагаемого выходного пособия зависит как от стажа, так и от занимаемой должности. Например, 55-летний руководитель группы с ежемесячной зарплатой в размере 9000 евро, проработавший в Mercedes-Benz 30 лет, сможет рассчитывать на максимальные 500 тысяч евро. В то же время 45-летнему администратору с 20-летним стажем и зарплатой 7500 евро предложат не больше 300 тысяч, а 30-летнему сотруднику с окладом 6000 евро выплатят 100 тысяч.

Принудительных сокращений в Европе не планируется. Сотрудники защищены гарантией занятости до конца 2034 года, поэтому Mercedes-Benz остается склонять их к добровольному уходу при помощи щедрых финансовых стимулов. Если они откажутся, компания не будет принуждать их к увольнению.

В Mercedes-Benz трудится порядка 30 тысяч человек, не задействованных напрямую в производстве. Сообщается, что скоро они получат предложения о выходных пособиях и должны будут дать ответ до 31 июля нынешнего года.