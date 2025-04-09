Sandero удерживает звание любимого автомобиля европейцев

Европейцы любят Sandero: его покупают чаще, чем Volkswagen Golf. Dacia Sandero второй месяц подряд занимает первое место по объемам продаж на европейском рынке. Согласно статистике JATO Dynamics, в феврале 2025 года европейцы купили более 21,6 тысячи экземпляров Sandero, что на четыре процента больше, чем в том же месяце прошлого года. По продажам Dacia Sandero оставил позади Citroen C3, Renault Clio, Peugeot 208 и Volkswagen Golf, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

С Sandero россияне хорошо знакомы - эта модель продавалась под маркой Renault до весны 2022 года и выпускалась на мощностях АвтоВАЗа. После начала СВО французский автопроизводитель ушел с рынка, разрешив при этом АвтоВАЗу использовать платформу CMF-B, которая впоследствии легла в основу Lada Iskra. С тех пор Sandero успел сменить поколение в Европе, и сейчас там продается модель третьей генерации. И продается весьма успешно.