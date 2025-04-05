Peugeot возродит спортивную линейку GTi

В Peugeot подтвердили возвращение хот-хэтча 208 GTi, но есть нюанс. GTi возвращается, но не совсем так, как мы рассчитывали. В разговоре с журналом Autocar глава Peugeot Ален Фейви подтвердил, что французский автопроизводитель вернет в линейку "заряженный" 208 GTi, который не выпускается с 2021 года. Однако хот-хэтч будет электрическим: спортивную версию получит батарейная версия модели под названием e-208. Силовой установкой с ней поделится соплатформенный Abarth 600e, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Фейви рассчитывает на то, что возвращение культового обозначения GTi "будет способствовать восстановлению имиджа Peugeot". Линейка спортивных автомобилей станет эдаким связующим звеном между гражданскими автомобилями марки и гоночными болидами, с которыми Peugeot выступает в мировых чемпионатах.