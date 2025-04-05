Peugeot возродит спортивную линейку GTi
В Peugeot подтвердили возвращение хот-хэтча 208 GTi, но есть нюанс. GTi возвращается, но не совсем так, как мы рассчитывали. В разговоре с журналом Autocar глава Peugeot Ален Фейви подтвердил, что французский автопроизводитель вернет в линейку "заряженный" 208 GTi, который не выпускается с 2021 года. Однако хот-хэтч будет электрическим: спортивную версию получит батарейная версия модели под названием e-208. Силовой установкой с ней поделится соплатформенный Abarth 600e, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Фейви рассчитывает на то, что возвращение культового обозначения GTi "будет способствовать восстановлению имиджа Peugeot". Линейка спортивных автомобилей станет эдаким связующим звеном между гражданскими автомобилями марки и гоночными болидами, с которыми Peugeot выступает в мировых чемпионатах.
Хэтчбеку e-208 GTi прочат ту же силовую установку, что и у Abarth 600e. В ее составе электромотор мощностью 240 лошадиных сил, который обеспечивает электрокару разгон с места до "сотни" за 6,2 секунды и максимальную скорость в 200 километров в час. Запас хода, в зависимости от шин, может достигать 334 километров. У Abarth 600e есть три ездовых режима: Turismo, Scorpion Street и Scorpion Track. Между собой они различаются доступной мощностью и настройками системы стабилизации.
Фейви допустил, что в будущем у модели может появиться и топливный "спортивный" GTi-вариант, но это будет зависеть напрямую от запросов рынка.
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