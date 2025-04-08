Hyundai Ioniq 6 обновился

Электрический седан Hyundai Ioniq 6 получил новую внешность и спортивную версию N Line. Рестайлинговые четырехдверки были представлены на Seoul Mobility Show, а летом к ним присоединится "заряженный" Ioniq 6 N. Отличить обновленный Ioniq 6 от предшественника можно по двухъярусной оптике, отсутствию спойлера на заднем стекле и салону, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

На выставке Seoul Mobility Show 2025 состоялась премьера обновленного Hyundai Ioniq 6 и его условно-спортивной производной Ioniq 6 N Line. Электрическому седану (в "Хёндэ" предпочитают термин электрифицированный стримлайнер) придали более сбалансированный облик, придумав для этого дизайнерскую концепцию Pure flow, Refined. Визуально облегчить силуэт помогла заходящая на двери черная отделка порогов и отказ от спойлера на заднем стекле - остался только вздернутый "утиный хвост".

В целом седан немного ушел в хай-тек и за счет новой оптики, которая к тому же двухярусная, стал выглядеть ещё более приземисто. Фокус в салоне сместился на комфорт и интуитивное управление, поэтому Ioniq 6 подарили новый руль, улучшенные материалы отделки, переднюю панель с измененной архитектурой и увеличенный дисплей климат-контроля. Всё то же самое есть и у Ioniq 6 N Line, который, со слов компании, является носителем ДНК прототипа RN22e. Электрокар выделяется более скульптурными формами и выкрашенной в черный кормой.