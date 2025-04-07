Автомобили BYD будут заряжаться от неровных дорог

Китайская компания BYD через свой премиальный суббренд Yangwang представила новую флагманскую модель - электрический седан U7.

Как передает Day.Az, новинка позиционируется как мощнейший представитель своего класса: четыре электромотора, полный привод и впечатляющие 1287 лошадиных сил. Благодаря такой начинке, автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 2,9 секунды.

Стоимость U7 варьируется от 90 000 до 140 000 долларов, в зависимости от комплектации.

Но особенно интересной технологией для сложных дорожных условий может стать активная подвеска DiSus-Z. Система не просто сглаживает неровности на трассе - она ещё и восстанавливает часть энергии при проезде по кочкам, подзаряжая аккумулятор.