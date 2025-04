Выяснилась дата премьеры трекового гибрида Ferrari 296 VS. Портал The Supercar Blog итальянская марка рассекретит "заряженное" купе 29 апреля, причём премьера пройдёт в приложении MyFerrari в онлайн-формате. Приставка VS означает Versione Speciale, то есть доработки относительно обычной Ferrari 296 GTB будут в угоду управляемости на гоночной трассе. Вероятно, новинка заменит исходную модель четырёхлетней давности, что соответствует стратегии, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Ferrari 296 GTB дебютировал в июне 2021 года, отличившись гибридной силовой установкой на основе 3,0-литрового V6. Силовая установка выдаёт 830 лошадиных сил, из которых с бензинового двигателя снимают 663. Сухая масса купе 1470 килограммов. Вероятно, версия VS окажется и мощнее, и легче. Также ожидается совсем другой аэродинамический обвес и иная оптика.

В США прайс-листы Ferrari 296 не изменились после введения пошлин Трампом, что намекает на скорую отставку суперкара. План компании из Маранелло на 2025 год подразумевает дебют трекового гибрида, базовой Ferrari вместо Roma, а также будущего флагмана взамен SF90. Малотиражная F80 стоит особняком.

Дата дебюта другой новинки Ferrari тоже не секрет: базовый суперкар покажут 1 июля (30 июня по местному итальянскому времени). Самую дорогую массовую модель придётся подождать до октября, причём обычно с момента презентации до начала реальных поставок проходит от квартала до года.