https://news.day.az/autonews/1743302.html Названы модели авто с высоким риском угона Основным фактором, повышающим риск угона машины, является доступность ее модели. Как передает Day.Az, об этом сообщил порталу m24.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. "В этот список всегда попадают Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Lada Vesta или Granta и прочие самые распространенные марки", - сказал эксперт.
Названы модели авто с высоким риском угона
Основным фактором, повышающим риск угона машины, является доступность ее модели.
Как передает Day.Az, об этом сообщил порталу m24.ru вице-президент Национального автомобильного союза России Ян Хайцеэр.
"В этот список всегда попадают Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Lada Vesta или Granta и прочие самые распространенные марки", - сказал эксперт.
По словам Хайцеэра, фактически заказчиками краж являются все, кто покупает запчасти "на разборах", маркетплейсах и других ресурсах. То есть стимулом является спрос людей, которые хотят приобрести детали как можно дешевле - слегка б/у, но в хорошем состоянии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре