Названы модели авто с высоким риском угона

Основным фактором, повышающим риск угона машины, является доступность ее модели.

Как передает Day.Az, об этом сообщил порталу m24.ru вице-президент Национального автомобильного союза России Ян Хайцеэр.

"В этот список всегда попадают Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Lada Vesta или Granta и прочие самые распространенные марки", - сказал эксперт.

По словам Хайцеэра, фактически заказчиками краж являются все, кто покупает запчасти "на разборах", маркетплейсах и других ресурсах. То есть стимулом является спрос людей, которые хотят приобрести детали как можно дешевле - слегка б/у, но в хорошем состоянии.