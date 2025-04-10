Foxconn будет выпускать машины в США

Тайваньский производитель iPhone хочет наладить сборку машин в США.

Как передает Day.Az, еще одна технологическая компания заходит на автомобильный рынок. Foxconn, известный как производитель iPhone, смартфонов Xiaomi и других гаджетов, пару лет назад показал прототипы собственных электрокаров. Теперь, по словам топ-менеджера компании Джуна Секи, у нее есть все необходимое для создания линейки электромобилей. Однако шильдиков Foxconn на них не будет.

Производство электрокаров разработки Foxconn наладят на Тайване, откуда будут поставлять по всему миру. Но компания уже планирует расширение географии производства: так, в перспективе электрокары могут начать собирать в США, что поможет обойти новые пошлины.

По словам Секи, правильно производить машины там, где они продаются, но в этом нет смысла, если речь идет о маленьких объемах. Поэтому пока электрокары делают на родине Foxconn "в качестве переходной меры".

Глобальная экспансия Foxconn начнется с кроссовера Model B. Его поставят на конвейер на Тайване во второй половине нынешнего года, а продавать будут в Австралии под шильдиком некоего японского бренда. Самый вероятный кандидат - Mitsubishi.

Под конец года Foxconn собирается экспортировать среднеразмерный кроссовер Model C, который на тайваньском рынке продают с 2023 года под именем Luxgen N7. В 2027 году свет увидит минивэн Model D. По аналогии с iPhone и прочими гаджетами, машины будут изготавливаться Foxconn, но продаваться под другими марками.