Объем производства Stellantis в Италии упал до минимума с 1956 года

Объем выпуска автомобилей сократился на всех шести заводах Stellantis в Италии, сообщает Automotive News со ссылкой на профсоюз FIM-CISL. Сильнее всего пострадал кроссовер Dodge Hornet - одна из немногих моделей Stellantis, которые собирают в Европе для североамериканского рынка. За три месяца предприятие в Помильяно выпустило 1356 единиц Hornet, что на 80 процентов меньше в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Темп сборки Maserati упал на 72 процента до 1033 единиц, Alfa Romeo - на 52 процента до 10 104.

Пошлины, введенные Дональдом Трампом, и переход на электрокары, которые продаются хуже "топливных" машин, создают "идеальный шторм" в индустрии, говорят представители FIM-CISL. В профсоюзе добавляют, что не ждали улучшений, но и столь резкое падение стало сюрпризом.

Возможно, дела частично поправят новые модели, которые Stellantis поставит на конвейер. Однако случится это только в конце 2025-го либо в 2026 году. Так, в производство пустят новый гибридный Fiat 500 и новый Alfa Romeo Stelvio, запуск которого был отложен на год.