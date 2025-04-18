Объем производства Stellantis в Италии упал до минимума с 1956 года
В Италии резко сократился объем производства автомобилей Stellantis. Он оказался худшим за почти 70 лет: с января по март местные заводы выпустили 109 900 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 36 процентов меньше, чем за первый квартал 2024 года. Меньше темп работы автопрома был только в середине прошлого века, и аналитики не видят причин для улучшений на фоне новых тарифов США и слабого спроса в Европе, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Объем выпуска автомобилей сократился на всех шести заводах Stellantis в Италии, сообщает Automotive News со ссылкой на профсоюз FIM-CISL. Сильнее всего пострадал кроссовер Dodge Hornet - одна из немногих моделей Stellantis, которые собирают в Европе для североамериканского рынка. За три месяца предприятие в Помильяно выпустило 1356 единиц Hornet, что на 80 процентов меньше в сравнении с тем же периодом прошлого года.
Темп сборки Maserati упал на 72 процента до 1033 единиц, Alfa Romeo - на 52 процента до 10 104.
Пошлины, введенные Дональдом Трампом, и переход на электрокары, которые продаются хуже "топливных" машин, создают "идеальный шторм" в индустрии, говорят представители FIM-CISL. В профсоюзе добавляют, что не ждали улучшений, но и столь резкое падение стало сюрпризом.
Возможно, дела частично поправят новые модели, которые Stellantis поставит на конвейер. Однако случится это только в конце 2025-го либо в 2026 году. Так, в производство пустят новый гибридный Fiat 500 и новый Alfa Romeo Stelvio, запуск которого был отложен на год.
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