Mercedes-AMG отправит в отставку C 63: ребрендинг и новый мотор. Инсайдеры Autocar и блога mbPassion одновременно заявили о переосмыслении самого мощного С-Класса. После рестайлинга седаны и универсалы из Аффальтербаха серии W206/S206 получат рядный шестицилиндровый двигатель вместо "турбочетвёрки". Два семейства (С 43 и С 63) уступят место одному - С 53; в будущем аналогичная трансформация ждёт кроссоверы GLC от подразделения Mercedes-AMG, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Немецкие журналисты утверждают, что под капотом мощных С-Классов появится 3,0-литровый двигатель M 256, знакомый по двухдверкам AMG CLE 53. На купе и кабриолете агрегат развивает до 449 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента, а дополнительные 22 лошадиные силы и 205 Нм добавляет встроенный стартер-генератор. Схема с умеренным гибридом сохранится, но степень форсировки не уточняется.

Британский Autocar подтверждает, что флагманский Mercedes-AMG C-Class унаследует шестицилиндровый гибрид у "пятьдесят третьего" семейства, но заявляет об увеличении мощности и крутящего момента. По данным инсайдеров, апгрейд случится в 2026 году, в середине жизненного цикла W206/S206. Пиковая отдача системы составит до 650 лошадиных сил, из которых 480 обеспечит бензиновый агрегат.

Представитель Mercedes-AMG отказался от комментариев. Ранее в Аффальтербахе признали, что отказ от V8 привёл к потере клиентов, но опровергли возвращение восьмицилиндровых турбомоторов на C-Класс. Возможно, "битурбовосьмёрка" снова появится на AMG CLE 63.