Власти Китая заблокировали экспансию BYD и Geely из-за пошлин США. Агентство Reuters выяснило, что инвестиционные планы китайских автогигантов в Южной и Северной Америке пока не нашли одобрения со стороны Национальной комиссии по развитию. Одобрение проектов со стороны Пекина заняло больше времени, а представителей BYD и Geely предупредили, что реализация планов сопряжена с риском передачи США электромобильных технологий, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Источники Reuters говорят, что позиция Пекина ужесточилась в том числе из-за пошлин Трампа: нововведения усиливают торговую и экономическую неопределённость. На этом фоне проекты строительства завода BYD и покупки миноритарного пакета акций бразильского филиала Renault холдингом Geely отложены на неопределённый срок. Власти Китая стали осторожнее подходить к одобрению инвестиций китайских автогигантов за рубежом.

Впрочем, об окончательной блокировке речи пока не идёт: сроки рассмотрения заявок продлили, а компании-автопроизводители попросят предоставить более подробные документы. Представитель Geely опроверг инсайд Reuters, заявив, что сотрудничество с Renault успешно и реализуется "без задержек и дополнительных проверок". В BYD и Национальной комиссии по развитию Китая не ответили на запросы агентства.

В настоящий момент более 90% продаж BYD происходит в Китае, но компания строит автосборочные заводы в Венгрии, Мексике, Таиланде, Узбекистане и Бразилии. Также солидные инвестиции вкладывают в развитие собственного флота. Западные журналисты считают, что власти Китая обеспокоены утечкой технологий BYD в США.