В Британии могут запретить использовать электромобили

Минобороны Великобритании запретило парковать электромобили с китайскими деталями у секретных объектов и военных баз. Об этом пишет портал Inews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ведомстве опасаются, что китайская электроника в таких авто может использоваться для сбора информации, поэтому их было предписано оставлять в двух милях (свыше 3 км) от ключевых объектов этих мест. Также предполагается, что из-за опасений о возможном шпионском назначении китайских автомобилей высокопоставленным чиновникам министерства обороны Великобритании могут запретить разговаривать в них о работе.

Об опасениях из-за китайских электромобилей стало известно из-за предписаний сотрудникам базы Королевских ВВС, на которой находится один из крупнейших в мире шпионских объектов - Pathfinder, в котором тысячи аналитиков и должностных лиц круглосуточно отслеживают данные разведки. Также на этой базе находится ставка альянса по обмену разведданными, образованного Великобританией, США, Канадой, Австралией и Новой Зеландией.

При этом теневой министр безопасности Алисия Кернс уже призвала "не жертвовать" национальной безопасностью ради экологически чистых технологий и призвала правительство полностью запретить использование электромобилей военными и депутатами.