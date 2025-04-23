Kia придумала, как сделать поездку комфортнее для слепых пассажиров

Новая технология Kia позволит слепым пассажирам "услышать" скорость. Южнокорейский автопроизводитель представил систему Kia Soundscapes - она основана на искусственном интеллекте и направлена на то, чтобы предоставить пассажирам с нарушениями зрения возможность услышать то, что остальные могут увидеть. Это набор звуков, складывающихся в саундтрек, каждый элемент которого соответствует объекту за окном - будь то деревья, поля или горы. А темп и тон музыкальной композиции меняются в зависимости от скорости движения автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Ландшафт за бортом считывается многочисленными датчиками автомобиля, после чего специальный интерфейс AI превращает его в музыку. Например, духовые инструменты используются для деревьев и кустов, а глубокие, резонирующие ноты обозначают горы. Кроме того, темп и тон композиции меняются в зависимости от скорости.

Систему Kia Soundscapes уже протестировали. К эксперименту привлекли пару с нарушениями зрения, которую прокатили на электрическом кроссовере EV9, и во время поездки сгенерированный искусственным интеллектом саундтрек звучал в реальном времени. Однако, несмотря на то, что опыт был признан успешным, Kia пока не намерена массово внедрять инновационную технологию. "Это художественный эксперимент, а не коммерческая функция", - заявили в компании.

Проект был разработан в сотрудничестве с маркетинговым агентством Innocean. Будет ли технология когда-нибудь применена на серийных автомобилях, неизвестно.