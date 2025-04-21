Ford прекратил экспорт автомобилей в Китай из-за торговых войн. "Голубой овал" заявил журналистам, что поставки F-150 Raptor, Mustang, Bronco, а также Lincoln Navigator поставлены на паузу. "Мы скорректировали экспорт из США в Китай с учётом действующих пошлин", - подтвердил представитель компании Ford. Дело в ответных тарифах Си Цзиньпина: лидер КНР отреагировал на указ Трампа и повысил пошлины, теперь сборы достигают 150 процентов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В Китай поставлялись автомобили концерна Ford с заводов в Мичигане и Кентукки, и альтернативы этим производственным площадкам нет. Поставки двигателей и коробок передач из США продолжаются. В прошлом году в Поднебесную было экспортировано около 5,5 тысячи автомобилей Ford и Lincoln. Есть и обратный сценарий: в США из Китая поставляют кроссовер Nautilus.

Дилерам отправили служебную записку, из которой следует - если пошлины сохранятся, то повышение цен на новые автомобили неминуемо. Однако пока Ford не спешит переписывать прайс-листы. Также не сказано об остановке экспорта из Китая в США. По оценкам Reuters, 25-процентные пошлины Трампа приведут к увеличению расходов автопроизводителей на 108 миллиардов долларов в 2025 году.

Впрочем, сам Дональд Трамп не сомневается, что в итоге договориться удастся. Если тарифы всё-таки сохранятся, то американские концерны Ford и General Motors сильно пострадают, ведь и сборочные конвейеры, и ключевые поставщики комплектующих находятся за пределами США, а "самыми американскими" являются неожиданные модели.