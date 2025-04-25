Придуман легкий способ превратить электрокары в гибриды
Британцы придумали, как сделать из электрокаров гибриды. На фоне охлаждения интереса к "зеленым" автомобилям компания Horse Powertrain из Великобритании предлагает решение - небольшую силовую установку, которую, как утверждается, можно "пересадить" электромобилю, превратив его в гибрид. Прототип покажут на автосалоне в Шанхае на следующей неделе, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Установка под названием Future Hybrid призвана "гибридизировать электромобили с минимальными модификациями", отмечают в Horse Powertrain. В ее состав входят небольшой двигатель внутреннего сгорания, электромотор и трансмиссия, заключенные в один компактный блок.
По словам инженеров, Future Hybrid подойдет электрокарам на современных платформах, что позволит производителям "удовлетворять меняющийся спрос клиентов", не перекраивая производственные линии.
Силовая установка крепится к подрамнику вместо переднего электромотора и требует некоторых доработок. Работать агрегат может не только на бензине, но и на метаноле М100, биоэтаноле E85 и синтетическом топливе. Других подробностей разработчики пока не раскрыли.
Horse Powertrain принадлежит Renault, которая год назад пересмотрела план по электрификации, Geely и Aramco - саудовскому нефтяному гиганту. Future Hybrid поможет быстро подстраиваться под меняющиеся тренды на рынке - а именно, замедление продаж электрокаров, на которые сделали ставку многие крупные автопроизводители.
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