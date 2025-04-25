Придуман легкий способ превратить электрокары в гибриды

Установка под названием Future Hybrid призвана "гибридизировать электромобили с минимальными модификациями", отмечают в Horse Powertrain. В ее состав входят небольшой двигатель внутреннего сгорания, электромотор и трансмиссия, заключенные в один компактный блок.

По словам инженеров, Future Hybrid подойдет электрокарам на современных платформах, что позволит производителям "удовлетворять меняющийся спрос клиентов", не перекраивая производственные линии.

Силовая установка крепится к подрамнику вместо переднего электромотора и требует некоторых доработок. Работать агрегат может не только на бензине, но и на метаноле М100, биоэтаноле E85 и синтетическом топливе. Других подробностей разработчики пока не раскрыли.

Horse Powertrain принадлежит Renault, которая год назад пересмотрела план по электрификации, Geely и Aramco - саудовскому нефтяному гиганту. Future Hybrid поможет быстро подстраиваться под меняющиеся тренды на рынке - а именно, замедление продаж электрокаров, на которые сделали ставку многие крупные автопроизводители.