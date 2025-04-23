Changan презентовал линейку новых автомобилей в Китае

На открывшемся 23 апреля Шанхайском автосалоне компания Changan представила несколько новинок от своих суббрендов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

Первая новинка - кроссовер Qiyuan Q07. Автомобиль представляет собой подключаемый гибрид: он едет на электричестве, но под капотом есть бензиновый мотор-генератор объемом 1.5 л. для подзарядки батареи. На электричестве машина может проехать до 215 км., общий запас хода - 1400 км.

Седан Qiyuan A06 - по аналогичному принципу устроен и этот гибрид. Запас хода у него поменьше: 136 км - чисто на электричестве и 1160 км - с учетом бензинового мотора.

Для электрического лифтбэка Avatr 12 - это новое издание уже продающейся модели. Эту машину Changan делает в сотрудничестве с Huawei и CATL. Ее смело можно ожидать в России. В отличие от гибридов семейства Qiyuan - это чистый электрокар с различными вариантами моторов, максимальный - на 578 сил (650 Нм).

Внедорожник Changan Deepal G318 имеет несущий кузов, но позиционируется как автомобиль повышенной проходимости. Это тоже последовательный гибрид в 252-сильной заднеприводной и 430-сильной полноприводной модификациях. Запас хода в режиме электромобиля у него варьируется от 100 до 190 километров.