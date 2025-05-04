Представлен новый Lexus ES: уникальная начинка и огромные экраны. На автосалоне в Шанхае дебютировала перспективная четырёхдверка. Lexus подчёркивает, что речь идёт о "глобальной" модели, но пока седан находится в статусе концепта: начало продаж запланировано на середину 2026 года. Начинка революционная: новый ES больше не является "люксовой" версией Toyota Camry. Платформа модернизирована и теперь подходит для "чистых" электрокаров, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Новый Lexus ES по-прежнему основан на архитектуре TNGA-K, но конструкция переосмыслена. Отныне седан может быть с чисто электрической силовой установкой с передним (ES 350e) или полным (ES 500e) приводом. Силовая установка разовьёт 224 или 343 лошадиные силы соответственно, запас хода составит 685 или 610 километров. Полноприводный электромобиль Lexus ES самый быстрый в истории семейства: 0-100 покоряются за 5,9 секунды.

О тяговой батарее информации нет: известно лишь, что при температуре 25°C зарядка с 10% до 80% от 150-киловаттного источника тока займёт полчаса, а при -10°С - один час. Также заявлено, что электрический Lexus ES весит 2,1-2,3 тонны в зависимости от типа привода и комплектации. Но будут и традиционные модификации с проверенными бензиновыми "атмосферниками" в сочетании с гибридной системой.

Базовый Lexus ES 300h - это гибрид с двигателем 2.0 (197 л.с.), за доплату будет версия ES 350h с мотором 2.5 (201 или 247 л.с.). Оба бензин-электрических седана могут быть передне- и полноприводными, хотя полные характеристики силовой установки не раскрываются. Такие модификации весят 1,8-1,9 тонны, то есть разница с соплатформенной Toyota Camry XV80 составляет 200-300 килограммов.

Объясняется прибавка просто: Lexus ES восьмого поколения гораздо больше предшественника, и новым флагманом его называют не зря. Колёсная база растянута на восемь сантиметров (до 2950 мм), габаритная длина стала больше на 16,5 сантиметра (5140 мм), ширина выросла на 5,5 сантиметра (до 1920 мм). Даже в высоту прибавка солидная: 11-11,5 сантиметра (до 1560 мм). Таким образом, бизнес-седан почти дотянулся до представительского LS.

Салон не описан вовсе, но по иллюстрациям очевидно, что японцы тоже сделали ставку на гигантские экраны, и впервые добавили два тачскрина в угоду китайским клиентам. Все подробности раскроют позже, ведь до начала продаж больше года, а всего полгода назад на рынок вышел обновлённый Lexus ES уходящего поколения.