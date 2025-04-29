Volvo готовит массовые увольнения сотрудников

Компания Volvo Cars планирует сократить расходы на $1,87 млрд из-за падения спроса, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Volvo Cars приступает к программе сокращения расходов на $1,87 млрд, чтобы противостоять уменьшающемуся спросу и торговой напряженности, давящей на автомобильную промышленность. Эти меры приведут к сокращению рабочих мест", - отмечает Bloomberg.

Volvo подчеркивает, что больше не дает финансовых рекомендаций на 2025 и 2026 годы.