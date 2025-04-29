https://news.day.az/autonews/1748700.html Volvo готовит массовые увольнения сотрудников Компания Volvo Cars планирует сократить расходы на $1,87 млрд из-за падения спроса, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Volvo Cars приступает к программе сокращения расходов на $1,87 млрд, чтобы противостоять уменьшающемуся спросу и торговой напряженности, давящей на автомобильную промышленность.
Volvo готовит массовые увольнения сотрудников
Компания Volvo Cars планирует сократить расходы на $1,87 млрд из-за падения спроса, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Volvo Cars приступает к программе сокращения расходов на $1,87 млрд, чтобы противостоять уменьшающемуся спросу и торговой напряженности, давящей на автомобильную промышленность. Эти меры приведут к сокращению рабочих мест", - отмечает Bloomberg.
Volvo подчеркивает, что больше не дает финансовых рекомендаций на 2025 и 2026 годы.
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