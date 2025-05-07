Ferrari раскрыла дату старта продаж первого электрокара

Стало известно, когда Ferrari начнет поставки первого электрокара. Генеральный директор марки Бенедетто Винья в феврале анонсировал частичную премьеру полностью "зеленого" Ferrari. 9 октября нынешнего года будет представлено "технологическое сердце" электрокара.

Как передает Day.Az, полноценная премьера состоится весной, а клиентам новинку начнут отгружать "всего через несколько месяцев", в октябре 2026-го.

Аналитики полагают, что Ferrari перенесла сроки запуска электрической новинки. Ожидалось, что в октябре 2025 года пройдет не презентация силовой установки, а показ серийного автомобиля вживую.

Об электрокаре Ferrari пока известно мало. По данным инсайдеров, его стоимость составит минимум 500 тысяч евро - около 46 миллионов рублей по сегодняшнему курсу. В Маранелло обещали, что "батарейный" Ferrari среди других электрокаров выделится "острыми ощущениями от вождения", в то время как прочие, например Tesla, предназначены просто для поездок из пункта А в пункт Б.

Полную электрификацию Ferrari не планирует. Наряду с электрокарами марка будет предлагать и гибридные, и бензиновые модели. Доля гибридов, которые появились в ассортименте Ferrari в 2019 году, в прошлом году составила 51 процентов от всех проданных суперкаров.

Между тем Ferrari заподозрили в закупке китайских деталей для электрокаров. Винья не стал отрицать, что марка действительно закупается в Китае, но это не стратегические компоненты. Важнейшими деталями будущих электромобилей Ferrari являются электродвигатели и оси, но не аккумуляторные батареи, добавил он.