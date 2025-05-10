В автомобилях Volvo нашли серьезную техническую проблему

Компания Volvo Cars отзывает для ремонта 450 тыс. автомобилей.

Как передает Day.Az, об этом сообщает carscoops.com.

Речь идет о машинах 10 моделей 2021-2025 годов выпуска: Volvo C40, S60, S90, V60 и V60 Cross Country, V90 и V90 Cross Country, XC40, XC60 и XC90. В некоторых случаях при включении задней передачи и движении задним ходом на экран не выводится картинка - вместо этого отображается ошибка "Камера временно недоступна".

Владельцам попавших под отзыв машин необходимо будет приехать в дилерский центр Volvo для устранения неисправности.