В Китае начались продажи кроссовера BYD

В Китае стартовали продажи нового гибридного кроссовера Byd Sealion 07 DM-i

Как передает Day.Az, об этом сообщает carnewschina.com.

Цены начинаются от 169,8 тыс. юаней.

Длина автомобиля составляет 4880 мм, а колесная база - 2820 мм. Внутри китайской модели установлена приборная панель "Ice World". На ней размещены два цифровых дисплея диагональю 10,25 и 15,6 дюйма.

Особенность модели - установленный на крыше раздвижной бокс, в котором находится беспилотник и зарядное устройство для него.

Кроссовер оснащается силовой установкой, в основе которой лежит 1,5-литровый бензиновый двигатель. Автомобиль доступен в двух вариантах. Переднеприводная версия выдает 272 л.с., а полноприводная - 475 л.с. Запас хода на электричестве составляет 150 и 135 км, соответственно. Полный пробег достигает 1320 км.