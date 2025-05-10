Great Wall раскритиковал выдвижные ручки дверей: их больше не будет Модное решение есть у кроссоверов GWM, однако это ненадолго, передает Day.Az.

Great Wall раскритиковал выдвижные ручки дверей: их больше не будет. Основатель концерна и председатель совета директоров Вэй Цзяньцзюнь подтвердил, что будущие модели получат традиционные дверные ручки. Топ-менеджер негативно охарактеризовал новшество и назвал его веянием моды. Босс Great Wall дал понять, что мода циклична, и скоро от "потайных" рукояток откажутся многие компании. Сейчас выдвижные ручки есть на Haval Monster (F7/F7x), Wey 05 и 07.

В ходе прямого эфира Вэй Цзяньцзюнь перечислил целый ряд недостатков и всего одного достоинство выдвижных ручек. Модное техническое решение сулит выигрыш в аэродинамике, хотя и несущественный. При этом "потайные" ручки тяжелее, работают шумно, зависимы от электричества, а конструкция не герметична, поэтому зимой механизм может замерзнуть.

Отдельно руководитель Great Wall раскритиковал безопасность ручек с электроприводом. Дескать, в случае аварии машина обесточена, и двери невозможно открыть. Однако в данном случае Вэй Цзяньцзюнь лукавит, ведь есть технические решения, которые позволяют разблокировать ручки автоматически при ДТП. Впрочем, в случае опасности ручкам с электроприводом не доверяют даже именитые фирмы: например, подразделение Guard концерна Mercedes-Benz вернуло традиционные ручки бронированному S-Class V223.

Новые модели Great Wall будут выпускаться с обычными ручками, но жизненный цикл Haval F7/F7x в России только начался, и перемен в ближайшее время можно не ждать. Есть сомнения, будет ли китайский концерн менять конструкцию дверей в ходе планового рестайлинга, ведь апгрейд может быть достаточно затратным.