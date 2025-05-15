Mitsubishi анонсировала новое поколение Eclipse Cross

Mitsubishi анонсировала выпуск нового поколения кроссовера Eclipse Cross для европейского рынка, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Eclipse Cross будет доступен с двумя различными тяговыми батареями: вариант с большим запасом хода, запуск которого запланирован на четвертый квартал 2025 года, и версия со средним запасом хода, которая появится в 2026 году", - отмечается в релизе Mitsubishi.

Автомобиль ориентирован на удовлетворение потребностей современных семей. Новый Eclipse Cross будут выпускать на заводе Renault в Дуэ, Франция.

Название Eclipse Cross достанется перелицованному электрическому кроссоверу Renault Scenic, это одна из двух новых моделей Mitsubishi для Европы, которые японский бренд позаимствует у компании Renault и будет продавать под своей маркой.