Электрокар Xiaomi SU7 Ultra обзавелся трек-пакетом

Xiaomi SU7 Ultra с пакетом Track Edition протестировали на немецкой трассе Нюрбургринг и на гоночных треках в Китае. У такого седана вместо базовой адаптивной подвески установлены койловеры Bilstein EVO R, колесные диски кованные 21-дюймовые, а обуты они в полуслики Pirelli P Zero Trofeo RS. Кроме того, у трековой версии предназначенные для гонок тормозные колодки Endless. Внешне узнать электрокар с пакетом Track Edition можно по развитому обвесу с аэродинамическими элементами из углепластика, вентилируемому капоту, креслам-ковшам спереди и отсутствию второго ряда сидений - их место занял каркас безопасности.

Ну и главное: Xiaomi SU7 Ultra Track Edition уже с конвейера сходит без ограничений мощности - пиковая отдача трех электромоторов достигает 1548 лошадиных сил и 1770 Нм крутящего момента.

В мае стало известно, что SU7 Ultra можно заказать с капотом из углеродного волокна с двумя массивными вентиляционными отверстиями - эта опция стоит 42 тысячи юаней, или 470 тысяч в пересчете на рубли. Первые заказавшие седан с вентилируемым капотом были разочарованы: оказалось, что "ноздри" практически не пропускают воздух.

Так что единственным преимуществом этой опции является то, что с облегченным капотом электрокар весит на 1,3 килограмма меньше стандартного. При этом Xiaomi в рекламе карбонового капота делала акцент именно на аэродинамическую функцию.