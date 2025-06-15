Новый BMW iX3 получит продвинутую электронику

Новый BMW iX3 сможет без подзарядки проезжать до 800 километров. Кроссовер первым получит электрическую систему Gen6 и ассистирующую электронику следующего поколения. Она будет работать по принципу симбиоза, лишь дополняя водители, а не заменяя его. Мировая премьера нового iX3 состоится в сентябре, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Разработка нового BMW iX3 перешла в заключительную стадию, а значит, пришло время слегка приподнять завесу тайны и рассказать о главных особенностях электрокара. Так, грядущий iX3 станет первым носителем электрической системы eDrive шестого поколения. В ней используются цилиндрические аккумуляторные ячейки и реализована поддержка технологий двунаправленной передачи энергии, что позволит подключать кроссовер к электросистеме дома или отдавать заряд обратно в сеть, сглаживая всплески потребления в часы пик.

Батарея у iX3 работает под напряжением 800 вольт и заряжается с мощностью до 400 киловатт. За десять минут можно получить 350 дополнительных километров, а общий запас хода для iX3 50 xDrive составит 800 километров по циклу WLTP либо 900 по китайскому CLTC. Работой силовой установки, тормозов, системой рекуперации и подфункциями рулевого механизма заведует суперкомпьютер Heart of Joy. Он обеспечивает стабильность ездовых характеристик и в 98% сценариев позволяет замедляться только за счет электромоторов.

Отдельный "супермозг" управляет ассистирующей электроникой, причем прежнюю систему на основе правил дополнили искусственным интеллектом. В начальной конфигурации будет доступна функция предупреждения о смене полосы, система безопасного выхода и новый режим обзора Assisted View. В расширенной добавится помощник при движении по магистралям, который, к примеру, помогает вливаться в движущийся поток, и комплекс Motorway & City Assistant, ассистирующий в городе.

Электроника нового iX3 работает в симбиозе с человеком. Например, не получится перестроиться, предварительно не посмотрев в боковое зеркало. При этом работу ассистентов можно корректировать, причем впервые, помимо "кооперативного руления", доступно и "кооперативное торможение", когда нажатие педали тормоза меняет реакцию системы. К тому же расширены ИИ-возможности автопарковщика. Теперь он умеет распознавать парковочные места и планировать маневры. Премьера нового BMW iX3 состоится в сентябре на IAA Mobility 2025. Старт производства намечен на конец этого года.