Гоночный гиперкар McLaren получит версию для продажи

McLaren выпустит небольшую партию гоночных гиперкаров для избранных клиентов. Покупатели этих автомобилей смогут испытать те же ощущения, что испытывают участники чемпионата FIA WEC. Разработка спортпрототипов для частников ведется параллельно с разработкой гоночных болидов, с чем McLaren помогает хорошо известная фирма Dallara, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Фирма McLaren Automotive решила разделить с состоятельными клиентами расходы на разработку лемановского гиперкара и запустила программу Project: Endurance, в рамках которой для небольшой группы счастливчиков будет выпущена ограниченная партия машин, близких к спортпрототипам LMDh. Помимо эксклюзивного автомобиля, участникам обещают двухгодичные водительские курсы на лучших трассах мира и пропуск за кулисы элитной гоночной серии.

Каждому владельцу гиперкара предоставят инструктора, команду механиков и инженеров. Автомобили будут строить в партнерстве с Dallara, причем, как и гоночные спортпрототипы, они будут оснащены гибридной силовой установкой на базе твин-турбо V6. Аналогичную программу в этом месяце запустил также Aston Martin, но его клиенты будут ездить на машинах класса LMH c "атмосферником" V12 6.5 Cosworth, развивающим около 700 лошадиных сил.

Программа подготовки членов Valkyrie LM Performance Club будет включать теоретические и практические занятия. Также пилотам предоставят комплект экипировки: шлем, систему защиты головы и шеи (HANS), огнеупорный комбинезон, ботинки и наушники. Первые заезды намечены на 2026 год. Они пройдут в Великобритании и завершатся торжественным ужином в штаб-квартире Aston Martin.