Итальянец собрал самый узкий автомобиль в мире

Итальянец собрал самый узкий автомобиль в мире.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Это полноценная машинка с бензиновым двигателем на базе Fiat Panda.

Представляем вашему вниманию данное видео: