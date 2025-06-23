https://news.day.az/autonews/1762827.html Итальянец собрал самый узкий автомобиль в мире - ВИДЕО Итальянец собрал самый узкий автомобиль в мире. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это полноценная машинка с бензиновым двигателем на базе Fiat Panda. Представляем вашему вниманию данное видео:
Итальянец собрал самый узкий автомобиль в мире - ВИДЕО
Итальянец собрал самый узкий автомобиль в мире.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Это полноценная машинка с бензиновым двигателем на базе Fiat Panda.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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