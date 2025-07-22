У Mitsubishi появился еще один семиместный кроссовер - Destinator. Семейный SUV дебютировал в Индонезии и предназначен, помимо Латинской Америки, для Южной Азии, Африки и Ближнего Востока. Несмотря на "внедорожный" облик, полного привода у кросса не будет - он построен на переднеприводной платформе, которую разделит с "младшим" Xforce, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Внешностью Mitsubishi Destinator пошел в прошлогодний концепт DST, одновременно позаимствовав отдельные черты у Pajero. По размеру он уступает Outlander: длина, ширина и высота равны 4680, 1840 и 1780 миллиметрам соответственно при 2815-миллиметровой колесной базе. Углы въезда и съезда равны 21 и 25,5 градуса. Колесные диски при этом небольшие - 18-дюймовые.

В салоне Destinator установлены восьмидюймовая цифровая "приборка" и экран медиасистемы диагональю 12,3 дюйма. Похожими оснащается соплатформенный Xforce. В качестве опций предлагают атмосферную подсветку с 64 цветами, панорамный люк, аудиосистему Yamaha и комплект электронных помощников водителя.

Силовая установка только одна - это 1,5-литровая "турбочетверка" мощностью 163 лошадиные силы (250 Нм крутящего момента), которой составляет пару вариатор. Привод, как уже отмечалось, безальтернативно передний.

Цены Mitsubishi пока не раскрыла. Вероятно, это случится 23 июля, когда начнутся продажи в Индонезии. Выпускать Destinator будут там же, на заводе Mitsubishi Motors Krama Yudha.