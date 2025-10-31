В Азербайджане отменены чипированные номерные знаки

В новых изготовленных государственных регистрационных номерах автомобилей использование чип-элементов не предусматривается.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, ранее чипы предназначались для электронной передачи и идентификации информации о транспортных средствах. Однако в результате обновления Центральной информационной системы, а также внедрения современных радаров, камер и систем распознавания номеров, эта функция теперь выполняется более модернизированными и эффективными технологическими средствами, и необходимость в применении чипов отпала.

В ведомстве подчеркнули, что предоставляемые в настоящее время государственные регистрационные знаки полностью соответствуют всем требованиям техники, качества и безопасности.

Отмечается, что изменения касаются только вновь выдаваемых номерных знаков. Замена уже существующих регистрационных номеров не требуется.