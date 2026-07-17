Volkswagen отметил 20-летие кроссовера Tiguan

Volkswagen представил юбилейную версию Tiguan к 20-летию модели. В честь юбилея одного из самых успешных автомобилей немецкий концерн, находящийся на пороге массовых сокращений работников и закрытия заводов, выпустил спецверсию Edition 20, которая доступна для заказа в Европе. Юбилейная версия основывается на комплектации Life и дополнена элементами спортпакета R-Line, ередает Day.Az со ссылкой на Motor.

Главное внешнее отличие - новый цвет кузова, разработанный специально для этой спецсерии. Также в список эксклюзивных деталей входят затемненные задние стекла, глянцево-черные накладки на окнах и корпусах зеркал, надпись Tiguan черного цвета на двери багажника и накладка в проеме. На предусмотрена лазерная гравировка, а дверные проекторы проецируют на асфальт логотип спецверсии.

В стандартном оснащении юбилейный Tiguan снабжен 19-дюймовыми дисками, за доплату можно получить 20-дюймовые. В салоне - красная контрастная строчка на передней панели, дверных картах, сиденьях и ковриках, пороги с подсветкой и надписью Edition 20, а также особый дизайн кресел и рулевого колеса.

Цены на такой Tiguan в Германии стартуют с 48 180 евро за версию с 1.5-литровым турбомотором TSI мощностью 150 л.с. При этом для юбилейного кроссовера доступны все двигатели, которые предлагаются для Tiguan Life, - от дизелей до "мягких" гибридов eTSI с 48-вольтовым стартер-генератором, а также подзаряжаемых гибридов.