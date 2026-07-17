Названы главные критерии выбора автомобиля

Выбор автомобиля зависит не только от бюджета и личных предпочтений, но и от целей использования. Для деловых поездок важны комфорт и имидж, для свадьбы - удобство и внешний вид, а для дальних путешествий - безопасность и функциональность. Об этом "Известиям" рассказал 17 июля CEO компании по аренде автомобилей Vsemprokat Денис Тэммо, передает Day.Az.

По словам эксперта, автомобиль для деловых встреч становится частью образа компании и должен соответствовать не только статусу, но и требованиям к комфорту. При этом престиж марки не всегда является главным критерием выбора.

"В бизнес-сегменте гораздо важнее, чтобы автомобиль был в идеальном техническом состоянии, а пассажир чувствовал себя максимально комфортно. Хорошая шумоизоляция позволяет спокойно проводить телефонные переговоры в дороге, а просторный второй ряд и многозонный климат-контроль делают даже длительную поездку комфортной", - отметил Тэммо.

При выборе автомобиля для свадьбы эксперт советует учитывать не только внешний вид машины, но и практичность. По его словам, спортивные автомобили и ретрокабриолеты могут выглядеть эффектно, однако не всегда удобны для посадки и поездок в праздничной одежде.

"Самое главное - чтобы жениху и невесте было удобно садиться и выходить из автомобиля, особенно в свадебных нарядах. Альтернативой классическим лимузинам становятся просторные премиальные кроссоверы, минивэны, а также четырехместные кабриолеты", - пояснил специалист.

Для длительных путешествий, по словам Тэммо, важно оценивать не первые километры маршрута, а весь путь целиком. Компактный кроссовер может оказаться недостаточно комфортным при поездках на тысячи километров, особенно если в салоне находятся несколько пассажиров.

"Если маршрут превышает тысячу километров, лучше сразу смотреть в сторону полноразмерных минивэнов или рамных внедорожников. Важно, чтобы багажник без проблем вмещал вещи всех пассажиров, не приходилось складывать сиденья, а у каждого ряда были собственные USB-разъемы для зарядки устройств. Еще один важный момент - ровный пол в салоне, который делает поездку заметно комфортнее", - рассказал эксперт.