Внедорожники Tank можно будет открывать и заводить с помощью iPhone

Внедорожники китайского бренда Tank могут получить поддержку функции Apple Car Keys, позволяющей открывать и запускать автомобиль с помощью iPhone или Apple Watch. Об этом сообщает MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, на появление поддержки указывают изменения в программном коде серверной части приложения Wallet.

Функция Car Keys позволяет хранить цифровой ключ от автомобиля в приложении Wallet. Для открытия совместимого автомобиля достаточно поднести iPhone или Apple Watch с поддержкой NFC к считывателю. В зависимости от производителя цифровой ключ также может использоваться для блокировки дверей и запуска двигателя.

Бренд Tank принадлежит китайской компании Great Wall Motor и специализируется на выпуске премиальных внедорожников.

Apple представила функцию Car Keys в 2022 году. На сегодняшний день ее поддерживают автомобили ряда производителей, включая BMW, Rivian, Kia и Hyundai. На сайте Apple доступен полный список машин, которые работают с упомянуты сервисом.