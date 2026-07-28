BYD показала обновленный Seal 06 - ФОТО

Обновленный BYD Seal 06 прибавил в мощности и сохранил цену Lada Granta. Автомобиль 2027 года получил упрощенную переднюю часть и слегка измененную заднюю оптику. На крыше седана появился лидар - он будет доступен только в топовой комплектации и указывает на наличие систем автономного управления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщает "Авто Mail".

Минимальная цена актуального Seal 06 в Китае - 109 800 юаней. Учитывая технические изменения, стоимость обновленного седана, вероятно, вырастет незначительно.

В гибридной версии остались без изменений: 1,5-литровый двигатель мощностью 101 л.с. и 238-сильный электромотор. Запас хода на электричестве - до 155 км, суммарный - около 2000 км, как у предшественника. Электро-модификация получила прибавку в мощности.

Базовый Seal 06 получил мотор мощностью 163 л.с. (у предшественника было 150 л.с.). Топ-версия электромобиля теперь оснащается агрегатом на 326 л.с. (ранее максимум составлял 218 л.с.). Габариты нового седана: 4870 мм в длину, 1890 мм в ширину, 1495 мм в высоту, колесная база - 2820 мм. Дата премьеры пока не объявлена.