В США запускают поездки на роботакси

Служба роботакси Zoox, принадлежащая компании Amazon.com Inc., стала первой в США, получившей федеральное разрешение на осуществление платных пассажирских перевозок с использованием беспилотных автомобилей, не имеющих традиционных средств управления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Wall Street Journal.

Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) дало разрешение Zoox на вывод на дороги до 5 тысяч таких автомобилей в течение двух лет (максимум 2,5 тысячи в год). Компания сможет использовать эти машины при условии создания регулятором "структуры надзора" за ее технологиями, указано в сообщении NHTSA.

Таким образом, управление сделало исключение из требований, согласно которым в такси должны быть предусмотрены средства контроля со стороны человека.

"Мы оставляем за собой право отменить это исключение, если возникнут серьезные проблемы с безопасностью", - отметил руководитель NHTSA Джонатан Моррисон.

Как отмечается, ранее Zoox предоставляла свои услуги бесплатно, и уже более полумиллиона пассажиров воспользовались ее поездками в Лас-Вегасе и Сан-Франциско (еще полмиллиона находятся в очереди). В следующем месяце в Лас-Вегасе планируется запуск коммерческого сервиса, сообщает компания.

В отличие от некоторых конкурентов на рынке роботакси, таких как Waymo или Tesla, автомобили Zoox не имеют руля и педалей. По мнению WSJ, их дизайн напоминает тостеры на колесах.