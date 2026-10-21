Названы самые долговечные гибриды и электромобили

Аналитики iSeeCars составили рейтинг гибридов и электромобилей с наибольшими шансами проехать не менее 250 тыс. миль (около 400 тыс. километров). Средняя вероятность для этой категории составила 8,2%, а результат лидера достиг 28,9%, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первое место занял Lexus RX Hybrid - его шанс достичь указанного пробега оценили в 28,9%, что в 3,5 раза выше среднего по категории. Вторым стал Toyota Highlander Hybrid с показателем 20,7%, третьим - Honda Accord Hybrid (18,5%). Замыкает первую четверку Toyota Avalon Hybrid с 17,4%.

На пятом и шестом местах расположились Toyota Prius и Toyota Camry Hybrid - обе модели получили одинаковую оценку в 11,5%. С седьмой строчки показатели опускаются ниже среднего уровня: Toyota RAV4 Hybrid - 5,9%, Lexus ES Hybrid - 5,1%.

Лучший результат среди электромобилей показала Tesla Model X, занявшая девятое место в общем списке с вероятностью 3,6%. Следом идет Tesla Model S с 3,1%. Замыкают рейтинг Ford Escape Hybrid (0,7%), Hyundai Sonata Hybrid (0,3%) и Nissan Leaf (0,0%).

Исследование основано на данных более чем о 395 миллионах автомобилей. Указанные проценты означают не долю машин, уже преодолевших 250 тысяч миль, а рассчитанную аналитиками вероятность того, что конкретная модель сможет достичь такого пробега.