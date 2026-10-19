Обновленный Lynk&Co 900 оказался похожим на Range Rover

В Китае обновленный Lynk&Co 900, получивший приставку L, который ранее неоднократно ловили на испытаниях, перестал быть полной загадкой - по крайней мере, частично. Все изменилось после публикации сертификатов из обновленного каталога Минпрома КНР. Именно официальные бумаги выдали то, что до этого скрывали прототипы: размеры, часть технической начинки и фотографии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, главное впечатление: по пропорциям, осанке и общей монументальности Lynk&Co 900L отчетливо напоминает Range Rover. Большой, статный, с характерным оформлением передка - эдакий китайский ответ британскому флагману, только гибридный.

Теперь кроссовер вырос до 5280×1999×1810 мм, а колесная база составляет 3170 мм. По сравнению с дореформенной версией длина прибавила 40 мм, а расстояние между осями - 10 мм. Для такого гиганта это приятный штрих: больше простора для задних пассажиров.

Сертифицированы две модификации - со снаряженной массой 2965 и 3045 кг. Почти три тонны! Силовая установка пока заявлена одна: гибрид на базе турбомотора мощностью 218 л.с. При этом объем двигателя вырос с 1969 до 1999 "кубиков".

Таким образом, популярный Lynk&Co 900L готовится стать еще крупнее, тяжелее и, вероятно, технологичнее. Осталось дождаться официальной премьеры - и тогда станет ясно, чем именно удивят китайцы. В Lynk&Co, кажется, решили окончательно замахнуться на премиальный образ.