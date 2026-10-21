Mercedes-Benz готовит новое поколение и компактную модель G-Class

История G-Class насчитывает не один десяток лет, и все это время внедорожник оставался верен себе. Однако меняющийся автопром ставит перед инженерами новые вопросы - и в Mercedes-Benz уже начали искать на них ответы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, о том, каким может стать следующий G-Class, рассказали Autonews.ru со ссылкой на комментарий руководителя Mercedes-AMG.

По данным источника, компания Mercedes-Benz приступила к разработке следующего поколения внедорожника G-Class. Об этом сообщил руководитель Mercedes-AMG Штефан Векбах.

По его словам, перед инженерами стоит задача сохранить узнаваемый характер модели, но при этом привести ее в соответствие с будущими требованиями автомобильной индустрии. Векбах отметил, что совместить эти два условия непросто: новому G-Class предстоит не потерять "душу", оставаясь современным. Деталей о полноразмерном внедорожнике компания пока не раскрывает.

Одновременно Векбах прокомментировал разработку компактного G-Class. По его словам, уменьшенная версия будет рассчитана на другую аудиторию и заметно отличаться от большого рамного полноприводного внедорожника. В Mercedes-AMG подчеркнули, что маленький G-Class займет собственный сегмент и не станет копией старшей модели.