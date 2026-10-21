Названы 10 упражнений для водителя, которые продлят жизнь

В пробке полезно размяться прямо в машине: это разгонит кровь, снимет напряжение и улучшит концентрацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом "Газете.Ru" рассказала врач-терапевт, кардиолог, врач экстренной помощи клиники "Будь Здоров" Елена Савченкова-Белятко.

"Для шеи и плеч подойдут медленные повороты головы, давление затылком на подголовник и круговые движения плечами. Для рук - сжатие руля, упражнение "циферблат" и кистевой эспандер. Для корпуса и ног - "вакуум живота", подъемы на носки и сжатие ягодиц. Для глаз - переводить взгляд с горизонта на лобовое стекло и зажмуриваться", - рассказала специалист.

Собеседница подчеркнула главное правило: упражнения следует выполнять только тогда, когда автомобиль неподвижен и зафиксирован стояночным тормозом. Кроме того, врач предупредила, что все упражнения нужно делать плавно, без рывков. Если машина хоть немного движется, руки должны оставаться на руле, а ноги - на педалях.