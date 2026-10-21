Автомобиль с тремя колесами выпустили в Китае

Трицикл GT5, который не так давно вывел на китайский рынок местный автопроизводитель Telufu, стал в последнее время героем соцсетей. А самой модели стало тесно на домашнем рынке, и ее начинают продавать с октября дилеры марки в Бразилии, передает Day.Az со ссылкой на РГ.

Информации об авангардном творении компании из города Линьи (провинция Шаньдун) в открытом доступе немного. Перед нами электрический реверсивный трицикл. На передней оси здесь установлено два колеса, как у обычной "легковушки", сзади же смонтировано третье - более широкое, с интегрированным в ступицу электромотором. Дверей - всего две, они открываются вполне традиционно. Еще здесь есть две обычные фары и крупные внешние зеркала.

Салон тоже оформлен по автомобильным канонам, разве что на переднем ряду не два кресла, а одно, смонтированное, как и рулевая колонка, по центру передней панели.

Перед водителем в Telufu GT5 цифровой щиток приборов с функционалом борткомпьютера, есть тут и камера заднего вида, и классический автомобильный руль с усеченным нижним сектором и джойстиками управления медиаменю. Передачи включаются поворотной шайбой, а на центральной консоли смонтированы шайбы управления климатической системой.

А что же на заднем ряду? Там поместится разве что маленькая собачка. В общем, "галерку" здесь логичнее использовать как багажник.

10-сильный электромотор разгоняет трехколесное чудо до 70 км/ч. Тяговая батарея дает 250 км хода, а для зарядки используется обычная розетка на 220 В. На восполнение электрических сил здесь отмерено примерно 8 часов.