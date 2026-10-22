В Баку продают автомобиль за полмиллиона манатов

На автомобильном рынке Баку выставлен на продажу роскошный внедорожник Lamborghini Urus 2024 года производства по одной из самых высоких цен.

Как передает Day.Az, соответствующее объявление размещено на одной из популярных платформ по продаже автомобилей.

Автомобиль ярко-зеленого цвета предлагается одним из столичных автосалонов.

Стоимость Lamborghini Urus составляет 348 тысяч долларов США, или около 591 600 манатов.