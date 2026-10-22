Обновленный Geely Coolray поступил в продажу

В Китае начались продажи обновленной версии Geely Coolray - на домашнем рынке модель известна как Binyue Super Energy. Как сообщает Autohome, Рестайлинговый кроссовер уже появился у дилеров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Главное изменение - интерьер. Автомобиль получил цифровую приборную панель, крупный "плавающий" центральный экран и камеры кругового обзора на 540 градусов. В список оснащения также вошли электрорегулировка сиденья водителя, автоматический климат-контроль и дефлекторы для задних пассажиров.

Снаружи кроссовер выделяется новой радиаторной решеткой с вертикальными ламелями и переработанными бамперами. Габариты, как ожидается, останутся прежними: длина 4330 мм, колесная база 2600 мм. Под капотом - прежний 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 122 л.с. в паре с пятиступенчатой "механикой" или вариатором, имитирующим восемь передач.