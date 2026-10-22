Немецкий автопроизводитель BMW запустил программу добровольного увольнения, в рамках которой отдельные сотрудники могут получить выплаты свыше € 650 тыс. Для сравнения: столько стоит семь новых BMW X5 в базовой комплектации. Компания рассчитывает сократить около 8 тыс. рабочих мест к концу следующего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, об этом сообщает BMW Blog.

Программа предлагает сотрудникам BMW две даты ухода из компании на выбор 31 марта или 31 октября 2027 года. Тем, кто согласится уйти раньше, положена дополнительная выплата под названием Turbo Bonus, которая призвана стимулировать сотрудников принять решение быстрее. Увольнение происходит исключительно по взаимному согласию: ни одна из сторон не может принудить другую к расторжению договора, отмечается в публикации.

Размер выплаты определяется индивидуально. По данным издания, на нее влияют возраст сотрудника, зарплата и стаж. BMW подтверждает, что рассчитывает условия по единым принципам, но универсальной формулы в образце соглашения нет. Получатели могут выбрать способ выплаты: единовременная сумма, рассрочка, взносы в пенсионный накопительный счет, платежи по прямому страхованию или комбинация этих вариантов.

Деньги - не единственный стимул: сотрудники, которым исполнится 55 лет к моменту завершения программы в октябре 2027 года, могут претендовать на часть привилегий пенсионеров BMW, включая льготные условия покупки новых и подержанных автомобилей. Некоторые работники на высоких должностях получат право выкупить последний служебный автомобиль, а в отдельных случаях - и вторую машину в месяц ухода.

Программа оказалась настолько востребованной, что внутренний HR-портал не выдержал наплыва сотрудников, желавших ознакомиться с персональными предложениями. Компания подтвердила высокий интерес и теперь обрабатывает уже поданные заявки в приоритетном порядке. BMW не комментирует конкретные суммы и детали соглашений, поэтому максимальные цифры следует рассматривать как отдельные зафиксированные случаи, а не как стандартное предложение.