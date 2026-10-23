Volvo массово уволит сотрудников

Шведский автопроизводитель Volvo на фоне низких финансовых показателей III квартала 2026 года сократит 2,5 тыс. работников по всему миру, из них 2 тысячи - в самой Швеции. Об этом сообщается в пресс-релизе Volvo, посвященном финансовым результатам квартала, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Volvo Cars планирует сократить косвенные и переменные расходы еще на 5 млрд шведских крон, в дополнение к ранее успешно завершенным программам сокращения затрат. Эти меры приведут к структурному сокращению примерно 2500 рабочих мест по всему миру, из которых 2000 - в Швеции", - отмечается в сообщении компании.

Увольнения планируется провести за счет расторжения контрактов с консультантами, естественной текучести кадров и предоставления сотрудникам целевых выходных пособий, уверяют в Volvo.

Выручка Volvo по итогам трех кварталов упала до 66,9 млрд крон с прошлогодних 86,4 млрд, операционный убыток составил 5,6 млрд крон. Годом ранее шведская автокомпания, принадлежащая китайскому гиганту Geely, показывала прибыль.