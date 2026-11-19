Автопроизводители Mazda, Subaru и Suzuki совместно с фармацевтической компанией Eisai, Университетом Цукубы и институтом AIST получили патент на систему выявления снижения когнитивных функций водителей по особенностям управления автомобилем. Об этом сообщает CarMoses, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Система распределяет водителей на три категории: с нормальными когнитивными показателями, легкими когнитивными нарушениями и деменцией. В частности, алгоритм анализирует манеру прохождения поворотов: плавное руление оценивается ниже, а частые небольшие корректировки траектории могут указывать на возможные нарушения.

При оценке также учитываются использование педалей газа и тормоза, скорость, ускорение, дистанция до других автомобилей, а также данные камер.