22 yaşlı gənc sevgilisi ilə görüntülü danışarkən intihar etdi - Qız o anı izlədi - VİDEO

Türkiyənin Gümüşhanə rayonunun Kelkit qəsəbəsində xidmət edən çavuş whatsapp-dan görüntülü danışdığı sevgilisi ilə mübahisə etdiyi məqamda intihar edib.

Milli.Az Haberler-ə istinadən xəbər verir ki, 22 yaşlı Şahin Can Antalyada yaşayan sevgilisi ilə whatsapp vasitəsilə görüntülü danışmağa başlayıb. Bu an sevgilisi ilə mübahisə etdiyi iddia edilən Can tabel silahı ilə başından atəş açıb.

Tükürpədən hadisəni mobil telefonunun kamerasından canlı-canlı görən qız şoka düşüb. Qızın ailəsi dərhal Antalya polis idarəsi vasitəsi ilə Canın ailəsinə övladlarının intihar etdiyi xəbərini çatdırıblar.

Canın 1 ildir Kelkit qəsəbəsində xidmət etdiyi məlum olub.

