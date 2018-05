Lopez şəffaf bikinidə səhnədə striptiz şou göstərdi - FOTOLAR

Day.Az представляет новость на азербайджанском языке

Ötən gün Las-Veqasda konsert verən məşhur müğənni Cennifer Lopez striptiz şou göstərib.

Milli.Az The Sun-a istinadla bildirir ki, "The On the Floor" mahnısı ilə reytinqləri "alt-üst" edən 48 yaşlı müğənni "All I Have" (sahib olduqlarım) adlı konsertində erotik rəqsi ilə yadda qalıb.

Şəffaf bikini geyinən müğənni cazibədar bədənini nümayiş etdirib.

