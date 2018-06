Bəy-gəlin rəqsi üçün uyğun mahnilar SİYAHI

Day.Az представляет новость на азербайджанском языке

Bəy və gəlin rəqsi toyun ən unudulmaz anlarından biridir. Nikah mərasimindən belə, ən həyəcanlı andır o an. O özəl anda çalınan mahnı da o gündən sizin mahnınız olur. Bəs hansı mahnılar ilk rəqsə uyğundur?

Milli.Az gencaile.az-a istinadən ilk rəqs üçün mahnıların siyahısını təqdim edir.

Aerosmith - I Don't Want to Miss a Thing

Nat King Cole - When I Fall in Love

U2 - All I Want is You

Trisha Yearwood - How Do I Live

The Bangle s- Eternal Flame

The Beatles - And I Love Her

Tony Bennett - The Way You Look Tonight

Bon Jovi - I'll Be There for You

Toni Braxton - Breathe Again

Belinda Carlisle - Circles in the Sand

Celine Dion - The Power of Love

Aaliyah - One in a Million

Beyonce - Crazy in Love

Kelly Clarkson - A Moment Like This

Oasis - Wonderwall

Usher and Alisha Keys - My Boo

The Carpenters - Close to You, ya da We've Only Just Begun

Whitney Houston - I Will Always Love You

Styx - Babe I Love You

Journey - Open Arms

Bette Midler - The Wind Beneath My Wings

Digər xəbərləri Azərbaycan dilində xüsusi Facebook səhifəmizdə izləyə bilərsiniz.