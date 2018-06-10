Bəy-gəlin rəqsi üçün uyğun mahnilar SİYAHI
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Bəy və gəlin rəqsi toyun ən unudulmaz anlarından biridir. Nikah mərasimindən belə, ən həyəcanlı andır o an. O özəl anda çalınan mahnı da o gündən sizin mahnınız olur. Bəs hansı mahnılar ilk rəqsə uyğundur?
Milli.Az gencaile.az-a istinadən ilk rəqs üçün mahnıların siyahısını təqdim edir.
Aerosmith - I Don't Want to Miss a Thing
Nat King Cole - When I Fall in Love
U2 - All I Want is You
Trisha Yearwood - How Do I Live
The Bangle s- Eternal Flame
The Beatles - And I Love Her
Tony Bennett - The Way You Look Tonight
Bon Jovi - I'll Be There for You
Toni Braxton - Breathe Again
Belinda Carlisle - Circles in the Sand
Celine Dion - The Power of Love
Aaliyah - One in a Million
Beyonce - Crazy in Love
Kelly Clarkson - A Moment Like This
Oasis - Wonderwall
Usher and Alisha Keys - My Boo
The Carpenters - Close to You, ya da We've Only Just Begun
Whitney Houston - I Will Always Love You
Styx - Babe I Love You
Journey - Open Arms
Bette Midler - The Wind Beneath My Wings
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