Ramazanın sonuncu günü: dua, imsak və iftar vaxtı

Sabah Ramazan ayının sonuncu - 29-cu günüdür.

Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, iyunun 14-də Bakıda imsak saat 03:18, iftar isə saat 20:29-dadır.

Ramazan ayının 28-ci gününün duası:

"İlahi, məni bu ayda Öz rəhmətinlə əhatə et, mənə müvəffəqiyyət və ismət müyəssər et, qəlbimi töhmət zülmətlərindən pak et, ey Öz mömin bəndələrinə mehribanlıq göstərən Allah!"

Allah orucunuzu qəbul etsin!

